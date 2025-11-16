Opendoor Technologies Aktie
WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036
|
16.11.2025 10:31:00
Is It Too Late to Buy Opendoor Technologies Stock?
Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) stock hit an all-time low of $0.51 in June, but it has since rocketed higher by 1,700% to trade at around $9 as I write this. Unfortunately, the powerful rally has very little fundamental basis. Instead, retail investors have whipped up a frenzy in the stock using social media platforms like Reddit and X (formerly Twitter).In fact, Opendoor's business continues to face significant challenges, which could pressure its stock price over the long term. Is it too late for investors to buy?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
