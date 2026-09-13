Kroger Aktie

Kroger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851544 / ISIN: US5010441013

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13.09.2026 08:21:02

Is Kroger a Buy After Its Latest Earnings Report?

Kroger (NYSE:KR) published its latest set of quarterly results before market open on Friday, and investors reacted by pushing the stock up slightly that trading session.

It wasn't a barn-burner of a quarter for the veteran supermarket operator, with modest rises in key fundamentals and only a minor beat on analyst profitability estimates. Yet there was enough to like in the results to satisfy Kroger bulls. Let's pick apart how the company did in the period.

Image source: The Motley Fool.

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