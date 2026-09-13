Kroger Aktie
WKN: 851544 / ISIN: US5010441013
|
13.09.2026 08:21:02
Is Kroger a Buy After Its Latest Earnings Report?
Kroger (NYSE:KR) published its latest set of quarterly results before market open on Friday, and investors reacted by pushing the stock up slightly that trading session.
It wasn't a barn-burner of a quarter for the veteran supermarket operator, with modest rises in key fundamentals and only a minor beat on analyst profitability estimates. Yet there was enough to like in the results to satisfy Kroger bulls. Let's pick apart how the company did in the period.
Image source: The Motley Fool.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kroger
Analysen zu Kroger
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kroger
|50,25
|2,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.