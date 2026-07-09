Nano Nuclear Energy Aktie
WKN DE: A3EWA0 / ISIN: US63010H1086
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09.07.2026 16:00:00
Is Nano Nuclear Energy a Millionaire Maker?
Nano Nuclear Energy (NASDAQ: NNE) isn't a normal nuclear company. It doesn't operate nuclear power plants, nor does it have plans to start generating electricity anytime soon.Instead, it's operating in the new "advanced nuclear technology" space, which aims to make nuclear reactors smaller, cheaper, and easier to deploy. These reactors -- many still years from commercialization -- have an edge over traditional power plants. Not only do they deliver continuous, 24/7 power, but they can be assembled near where the power is needed.That "co-location" with customers is why they seem like ideal companions for AI data centers, which is one reason Bank of America expects small reactor technology to grow into a multitrillion-dollar opportunity. So, Nano certainly has the kind of unique selling proposition that, in hindsight, might make investors wish they had gotten in early.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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