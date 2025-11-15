Opendoor Technologies Aktie
WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036
|
15.11.2025 11:35:00
Is Opendoor Technologies on a Path to Profitability?
Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) has been one of the hottest stocks with retail investors this year. Many see it as nothing more than the latest meme stock, but the company is making efforts to improve its margins and strengthen its financial health.Its new CEO is looking to leverage artificial intelligence (AI) to help with that.The company, which is in the business of flipping houses, recently reported earnings. Management believes it's making progress and that it is going in the right direction.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Opendoor Technologies Incmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Opendoor Technologies-Aktie mit Abgaben: Umsatz bricht drastisch ein (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: Opendoor Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Opendoor Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.09.25
|Verluste nach starker Rally bei Opendoor-Aktie: Expansionspläne im Blick (finanzen.at)
|
12.09.25
|Nachrichtenflut sorgt für Kurssprung: So bewegte sich die Opendoor-Aktie am Freitag (finanzen.at)
|
06.08.25
|Opendoor Technologies-Aktie bricht um ein Fünftel ein: Opendoor steigert Umsatz, Verlust höher als erwartet (finanzen.at)
|
05.08.25
|Ausblick: Opendoor Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Opendoor-Aktie schwächelt vor Quartalsbericht: Ist das NASDAQ-Listing von Opendoor Technologies gesichert? (finanzen.at)