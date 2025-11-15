Opendoor Technologies Aktie

Is Opendoor Technologies on a Path to Profitability?

Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) has been one of the hottest stocks with retail investors this year. Many see it as nothing more than the latest meme stock, but the company is making efforts to improve its margins and strengthen its financial health.Its new CEO is looking to leverage artificial intelligence (AI) to help with that.The company, which is in the business of flipping houses, recently reported earnings. Management believes it's making progress and that it is going in the right direction.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
