Penguin Solutions Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A415A4 / ISIN: US7069151055
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17.06.2026 19:31:00
Is Penguin Solutions the Next Big AI Stock?
On April 1, Penguin Solutions (NASDAQ: PENG) reported a 6% year-over-year revenue decline for its fiscal 2026 second quarter. However, that dip in sales didn't hurt the stock -- it has more than tripled year to date, and all of those gains came after the earnings report.Did investors get it wrong and ride the hype train, or is there something to this rally? It turns out a seismic shift is underway that you can't see if you just look at overall growth rates from recent financial results. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Penguin Solutions Incorporation Registered Shs
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31.03.26
|Ausblick: Penguin Solutions legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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17.03.26
|Erste Schätzungen: Penguin Solutions informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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05.01.26
|Ausblick: Penguin Solutions legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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22.12.25
|Erste Schätzungen: Penguin Solutions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Penguin Solutions Incorporation Registered Shs
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