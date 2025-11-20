Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
20.11.2025 10:42:00
Is Plug Power a Hidden AI Power Play?
The world needs a massive amount of power to support Artificial Intelligence (AI). According to an estimate by Goldman Sachs, AI will fuel a ferocious 165% increase in data center power demand by the end of the decade. That's leading companies to lock up as much electricity supply as they can get their hands on to power their AI ambitions. Plug Power (NASDAQ: PLUG) believes it can be part of the solution. Here's a look at how the hydrogen company could capitalize on the AI power grab and what might stand in its way.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Plug Power Inc.mehr Nachrichten
|
19.11.25
|Plug Power-Aktie crasht: Wandelanleihe und Investoren-Symposium sorgen für Aufsehen (finanzen.at)
|
17.11.25
|Plug Power-Aktie weiter tiefrot: Neuer Mega-Deal, aber Kurszielsenkung belastet (finanzen.at)
|
14.11.25
|Plug Power-Aktie auf Talfahrt: Pläne für Bau von sechs Wasserstoffanlagen ausgesetzt (finanzen.at)
|
11.11.25