QuantumScape Corporation Aktie

QuantumScape Corporation

WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098

21.12.2025 16:00:00

Is QuantumScape Stock a Buy Now?

QuantumScape (NYSE: QS) is at a pivotal inflection point, advancing from laboratory development to real-world testing and gearing up for mass production. In the third quarter, the company began shipping its next-generation solid-state lithium-metal battery cells. It also recently signed a joint development agreement with a top 10 automaker worldwide.The company's battery technology could be a major breakthrough for electric vehicle (EV) manufacturers, due to its higher energy density and faster charging capabilities. However, QuantumScape remains in its early stages and will face more hurdles before achieving positive cash flow.If you're considering an investment in QuantumScape, here's what you should know first.
