QuantumScape Corporation Aktie
WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098
|
21.12.2025 16:00:00
Is QuantumScape Stock a Buy Now?
QuantumScape (NYSE: QS) is at a pivotal inflection point, advancing from laboratory development to real-world testing and gearing up for mass production. In the third quarter, the company began shipping its next-generation solid-state lithium-metal battery cells. It also recently signed a joint development agreement with a top 10 automaker worldwide.The company's battery technology could be a major breakthrough for electric vehicle (EV) manufacturers, due to its higher energy density and faster charging capabilities. However, QuantumScape remains in its early stages and will face more hurdles before achieving positive cash flow.If you're considering an investment in QuantumScape, here's what you should know first.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QuantumScape Corporationmehr Nachrichten
|
21.10.25
|Ausblick: QuantumScape stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Ausblick: QuantumScape gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu QuantumScape Corporationmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|QuantumScape Corporation
|9,35
|-1,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.