SK Hynix (NASDAQ:SKHY) and Micron (NASDAQ:MU) are two of the world's largest memory chipmakers. Both stocks soared as the AI boom fueled the market's demand for high-bandwidth memory (HBM) chips, but they pulled back sharply over the past two months. Let's see why they cooled off -- and if either chipmaker is still worth buying as a long-term AI play.

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SK Hynix, based in South Korea, is the world's second-largest producer of DRAM and NAND memory chips after Samsung. Micron, based in the U.S., ranks third in both markets. Both companies generate most of their revenue from DRAM chips rather than NAND chips.

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