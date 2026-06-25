SYNNEX Aktie
WKN: 250815 / ISIN: US87162W1009
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25.06.2026 19:25:10
IT Services Giant TD SYNNEX Sees No Slowdown In Customer Spending Despite Rising Prices
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Analysen zu SYNNEX Corp.
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Aktien in diesem Artikel
|Fujitsu Ltd.
|17,36
|2,27%
|FUJITSU LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs
|17,20
|1,18%
|Rising Corporation Inc. Registered Shs
|1 400,00
|0,00%
|SYNNEX Corp.
|233,10
|-12,24%
|T&D Holdings Inc.
|25,20
|1,61%
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