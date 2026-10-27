Fujitsu Aktie
WKN: 855182 / ISIN: JP3818000006
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27.10.2026 06:15:12
Indian IT services groups turn corner as AI revenue grows
Work to help companies integrate the new technology makes up more than 10% of sector’s salesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Analysen zu Fujitsu Ltd.
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