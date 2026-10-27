Itron Boosts FY26 Adj. EPS Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Tuesday, Itron, Inc. (ITRI) provided adjusted earnings and revenue guidance for the fourth quarter, and raised adjusted earnings guidance for the full-year 2026, with trimming annual revenue outlook.

For the fourth quarter, the company expects adjusted earnings in a range of $1.70 to $1.80 per share on revenues between $621 million and $636 million.

Looking ahead to fiscal 2026, the company now projects adjusted earnings in a range of $6.72 to $6.82 per share on revenues between $2.37 billion and $2.385 billion.

Previously, the company expected adjusted earnings in the range of $6.30 to $6.50 per share on revenues between $2.37 billion and $2.41 billion.

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