Itron Aktie
WKN: 888379 / ISIN: US4657411066
|
27.10.2026 14:07:09
Itron Boosts FY26 Adj. EPS Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Tuesday, Itron, Inc. (ITRI) provided adjusted earnings and revenue guidance for the fourth quarter, and raised adjusted earnings guidance for the full-year 2026, with trimming annual revenue outlook.
For the fourth quarter, the company expects adjusted earnings in a range of $1.70 to $1.80 per share on revenues between $621 million and $636 million.
Looking ahead to fiscal 2026, the company now projects adjusted earnings in a range of $6.72 to $6.82 per share on revenues between $2.37 billion and $2.385 billion.
Previously, the company expected adjusted earnings in the range of $6.30 to $6.50 per share on revenues between $2.37 billion and $2.41 billion.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Itron Inc.
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Itron zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: Itron zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Itron stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Itron Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Itron Inc.
|84,62
|8,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.