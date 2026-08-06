ITT Aktie
WKN DE: A2AJTS / ISIN: US45073V1089
|
06.08.2026 13:42:42
ITT Inc. Q2 Income Drops
(RTTNews) - ITT Inc. (ITT) released a profit for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $84.9 million, or $0.95 per share. This compares with $121.0 million, or $1.52 per share, last year.
Excluding items, ITT Inc. reported adjusted earnings of $187.0 million or $2.08 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 51.5% to $1.473 billion from $972.4 million last year.
ITT Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $84.9 Mln. vs. $121.0 Mln. last year. -EPS: $0.95 vs. $1.52 last year. -Revenue: $1.473 Bln vs. $972.4 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.12 To $ 8.32
Non-GAAP Values are from continuing operations
strong commercial and operational performance year to date, the company now expects organic revenue growth of 5% to 8%, up 38% to 41% in total.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ITT Inc
|
05.08.26
|Ausblick: ITT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: ITT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: ITT gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu ITT Inc
Aktien in diesem Artikel
|ITT Inc
|182,90
|2,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.