ITT Inc. Q2 Income Drops

(RTTNews) - ITT Inc. (ITT) released a profit for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $84.9 million, or $0.95 per share. This compares with $121.0 million, or $1.52 per share, last year.

Excluding items, ITT Inc. reported adjusted earnings of $187.0 million or $2.08 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 51.5% to $1.473 billion from $972.4 million last year.

ITT Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $84.9 Mln. vs. $121.0 Mln. last year. -EPS: $0.95 vs. $1.52 last year. -Revenue: $1.473 Bln vs. $972.4 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.12 To $ 8.32

Non-GAAP Values are from continuing operations

strong commercial and operational performance year to date, the company now expects organic revenue growth of 5% to 8%, up 38% to 41% in total.