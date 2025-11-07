07.11.2025 06:31:29

IVP präsentierte Quartalsergebnisse

IVP präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 3,87 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,09 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat IVP mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 20,44 Prozent gesteigert.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
