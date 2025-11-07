IVP präsentierte Quartalsergebnisse

IVP präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 3,87 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,09 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat IVP mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 20,44 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at