Iykot Hitech Toolroom: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Iykot Hitech Toolroom hat am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 INR. Im Vorjahresviertel hatte Iykot Hitech Toolroom -0,290 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 36,96 Prozent zurück. Hier wurden 6,1 Millionen INR gegenüber 9,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,840 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Iykot Hitech Toolroom -1,150 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 21,04 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 58,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 50,13 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at