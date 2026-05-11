Iyogin: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Iyogin äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 33,82 JPY gegenüber 24,35 JPY im Vorjahresquartal.

Iyogin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 61,61 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 253,96 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Iyogin 178,08 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,96 Prozent auf 231,73 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 212,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at