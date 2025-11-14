IZEA Worldwide legte Quartalsergebnis vor

IZEA Worldwide hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,01 USD. Im letzten Jahr hatte IZEA Worldwide einen Gewinn von -0,520 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,61 Prozent auf 8,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte IZEA Worldwide 8,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at