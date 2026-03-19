IZEA Worldwide präsentierte Quartalsergebnisse

IZEA Worldwide ließ sich am 17.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IZEA Worldwide die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

IZEA Worldwide vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 44,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 31,24 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 35,88 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at