JAC Recruitment legte Quartalsergebnis vor

JAC Recruitment hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 18,96 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JAC Recruitment im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,54 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 11,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at