|
18.02.2026 23:52:02
Jack In The Box Q1 Income Falls
(RTTNews) - Jack in the Box (JBX) announced a profit for first quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $14.38 million, or $0.75 per share. This compares with $30.99 million, or $1.61 per share, last year.
Excluding items, Jack in the Box reported adjusted earnings of $19.24 million or $1.00 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 5.8% to $349.51 million from $371.06 million last year.
Jack in the Box earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.38 Mln. vs. $30.99 Mln. last year. -EPS: $0.75 vs. $1.61 last year. -Revenue: $349.51 Mln vs. $371.06 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow geht höher aus dem Handel -- ATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigte sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.