Janel präsentierte Quartalsergebnisse

Janel äußerte sich am 05.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,130 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,46 Prozent auf 56,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 53,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,17 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 207,44 Millionen USD – ein Plus von 13,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Janel 183,18 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at