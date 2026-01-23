Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
|
23.01.2026 15:35:20
Japan's ruling party vulnerable as snap poll looms
Japan's snap election could upend long standing political alignments, with Prime Minister Sanae Takaichi strong personally but her party weakened by scandals, defections and voter frustration over the cost of living.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!