Jeevan Scientific Technology legte Quartalsergebnis vor

Jeevan Scientific Technology gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 INR gegenüber 0,160 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114,0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 123,8 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at