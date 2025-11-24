KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
24.11.2025 21:12:00
Jeff Bezos: Amazon investiert 50 Milliarden Dollar in KI für Regierungsbehörden
Der Konzern von Jeff Bezos zieht im KI-Rennen nach: Durch einen Milliardenbetrag will er die Regierungsbehörden mit künstlicher Intelligenz unterstützen. Es wäre eine der größten Investitionen für den öffentlichen Sektor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
