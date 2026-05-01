01.05.2026 07:12:38

Jetzt Last-Minute-Tickets bei der Bahn

BERLIN (dpa-AFX) - Für den Fernverkehr der Deutschen Bahn kann man demnächst auch Last-Minute-Tickets kaufen. Die Bahn bietet diese Fahrscheine ab 9. Mai samstags und sonntags an für Fahrten in der jeweils folgenden Woche. Das kündigte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe an. "Wir möchten mit dieser Aktion auch neue Kundengruppen ansprechen, die zunächst gar nicht an die Bahn denken und in ihrer Reiseplanung flexibler sind", sagte er.

Das Angebot gilt zunächst für ein halbes Jahr, die günstigsten Tickets kosten 6,99 Euro. Zudem werden Bahncard-Ermäßigungen berücksichtigt. Die Bahn will die Last-Minute-Tickets nur für Züge verkaufen, in denen es noch freie Plätze gibt. Die Wahrscheinlichkeit, ein Schnäppchen zu ergattern, sei daher abseits der Hauptreisezeiten besonders hoch, sagte Peterson./brd/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
18:27 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
18:04 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
17:56 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen