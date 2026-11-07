JFrog Aktie
WKN DE: A2QCJN / ISIN: IL0011684185
|
07.11.2026 18:37:01
JFrog: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, JFrog (NASDAQ:FROG) announced revenue grew 31% year over year to $179.2 million. Enterprise software development is shifting toward automated artificial intelligence tools that generate binary computer code files faster than human teams can track them.
As code volume surges, large organizations rely on centralized systems of record to manage, store, and secure digital assets across multiyear cloud migrations. Three things management said on the call stand out.
Enterprise customers are converting flexible cloud usage into fixed long-term commitments. Cloud software revenue grew 60% year over year to $101.5 million, boosted by SaaS, or software-as-a-service, contracts that lock in predictable spending as workload volume expands.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JFrog Ltd. Registered Shs
|
04.11.26
|Ausblick: JFrog stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: JFrog legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: JFrog zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: JFrog informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu JFrog Ltd. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|JFrog Ltd. Registered Shs
|84,22
|27,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.