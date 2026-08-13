JG Summit legte Quartalsergebnis vor

JG Summit ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JG Summit die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

JG Summit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,04 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,41 PHP je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JG Summit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 102,86 Milliarden PHP im Vergleich zu 90,51 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,679 PHP sowie einem Umsatz von 92,07 Milliarden PHP in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at