JG Summit präsentierte Quartalsergebnisse

JG Summit hat am 14.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

JG Summit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,69 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,580 PHP je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 95,43 Milliarden PHP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 97,14 Milliarden PHP ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at