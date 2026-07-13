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13.07.2026 06:31:29
JIN legte Quartalsergebnis vor
JIN gab am 10.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 122,01 JPY. Im Vorjahresviertel hatte JIN 107,12 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,95 Prozent auf 30,22 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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