17.11.2025 06:31:29
JMC präsentierte Quartalsergebnisse
JMC hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 12,21 JPY. Im Vorjahresviertel waren -8,120 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 81,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 529,6 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 958,8 Millionen JPY ausgewiesen.
