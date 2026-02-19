JOST Werke Aktie
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
|Hyva-Übernahme hilft
|
19.02.2026 11:41:38
JOST Werke-Aktie sinkt dennoch: Umsatzsprung
2025 legte der Umsatz der Hessen um 43,5 Prozent auf über 1,53 Milliarden Euro zu. Zwei Prozent des Wachstums schaffte JOST aus eigener Kraft. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich um 28,6 Prozent auf 145,2 Millionen Euro allerdings nicht so stark, sodass sich die operative Marge von 10,6 auf 9,5 Prozent verschlechterte. Die Kennzahlen lagen durch die Bank über den durchschnittlichen Erwartungen, der vom Unternehmen bereitgestellten Analysten-Schätzungen.
Den Ausblick auf 2026 will JOST bei der Vorlage des Geschäftsberichts am 26. März vorstellen und dann auch einen Dividendenvorschlag machen.
Im XETRA-Handel notiert die JOST Werke-Aktie zeitweise 0,77 Prozent im Minus bei 64,50 Euro.
/lew/jha/
NEU-ISENBURG (dpa-AFX)
