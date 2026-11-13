HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Jost Werke nach Zahlen von 80 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe im dritten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Sebastian Ubert am Freitag. Das gesenkte Kursziel sei Folge höherer Kapitalkosten./rob/mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:45 / CET

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.