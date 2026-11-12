HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe letztlich die vorab veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Sebastian Ubert am Donnerstag. Operativ laufe es solide beim Lkw?Zulieferer./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:14 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.