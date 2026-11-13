JOST Werke Aktie
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WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Der Lkw-Zulieferer habe grundsolide Ergebnisse erzielt, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstag zum dritten Quartal. In der Telefonkonferenz habe das Management großen Optimismus für 2027 versprüht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58,70 €
|
Abst. Kursziel*:
39,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,86%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JOST Werke AG
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