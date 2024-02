JPMorgan-Experten gibt Warnung aus: Big Tech-Dominanz des Aktienmarkts erinnert an Dotcom-Blase

• JPMorgan-Strategen ziehen Parallelen zwischen heutigem Aktienmarkt und der Dotcom-Blase• Verschiedene Faktoren weisen auf Ähnlichkeiten hin• Uneinigkeit zwischen Experten

Experten warnen vor Ähnlichkeiten zur Dotcom-Blase

Ein Team von Strategen bei JPMorgan sieht in der aktuellen Börsenrally des S&P 500, die seit Anfang 2024 zu sechs aufeinanderfolgenden Rekord-Schlusshochs geführt hat, Parallelen zur Dotcom-Blase.

Nach Ansicht des Analystenteams rund um Khuram Chaudhry ist die kontinuierliche Zunahme der Marktkonzentration im US-Aktienmarkt zu einem bedeutenden Risikofaktor geworden, dem sich Anleger im Jahr 2024 bewusst sein sollten. Obwohl es einige wesentliche Unterschiede zwischen der Dotcom-Blase-Ära und der aktuellen Situation gibt, betont Chaudhry mit seinem Team, dass die beiden Zeiträume ähnlicher sind, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. "In einem historischen Kontext betrachtet, werden Parallelen zur ‚Dotcom-Blase‘ oft aufgrund des ‚irrationalen Überschwangs‘, der diese Zeit kennzeichnete, abgetan. In dieser Notiz zeigen wir, dass es eine Fülle von Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Zeiträumen gibt", schreibt das Team in einer Notiz, die MarketWatch vorgelegt wurde.

Den Daten von JPMorgan zufolge machten die Top-5-Aktien Ende 2023 21,7 Prozent des MSCI USA Index aus, während der Anteil der Top 10, zu denen auch alle der "Magnificent Seven" gehören, auf 29,3 Prozent anstieg. Der MSCI USA Index besteht aus 609 Aktien und soll die Wertentwicklung von in den USA gehandelten Aktien großer und mittlerer Marktkapitalisierung messen. Der Anteil der Top 5 liegt damit lediglich 0,7 Prozentpunkte unter dem Höchststand von 22,4 Prozent vom März 2000, der nach dem in 1994 verzeichnet wurde. Die aktuellen Top 10 liegen zum gleichen Zeitpunkt noch etwas weiter unter ihrem historischen Allzeithoch von 33,2 Prozent, das im Juni 2000 erreicht wurde. Dennoch sei die Konzentration nach beiden Maßstäben so hoch wie seit den Dotcom-Tagen nicht mehr, erklären die Analysten.

Verschiedene Faktoren

Doch nicht nur der Anteil der Top-Aktien spielt in der Analyse der Experten eine Rolle. So konzentriert sich das JPMorgan-Team auf mehrere Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Sie stellten zum Beispiel auch fest, dass die Anzahl der Branchen, die in den Top 10 vertreten ist, im Jahr 2024 sogar weniger vielfältig sei als zum Höhepunkt der Dotcom-Blase. Damals waren unter den Top-10-Aktien sechs verschiedene Sektoren vertreten, derzeit sind es nur noch vier. Zudem stellten sie fest, dass Informationstechnologieunternehmen damals wie heute den größten Anteil der gesamten Marktkapitalisierung der Gruppe ausgemacht haben. Und auch die Bewertungen spielen eine wichtige Rolle. Während der Dotcom-Ära erkannten die Strategen von JPMorgan, dass das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis< der Top-10-Unternehmen einen Höchststand von 41,2x dem erwarteten Gewinn erreichte. Heute sind die Top 10 mit dem 26,8-fachen bewertet.

Die Experten von JPMorgan machten jedoch eine wichtige Einschränkung. Sie nutzten den Kehrwert des erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnisses, auch als zukünftige Gewinnrendite bekannt, und analysierten die Differenz zwischen den Top-10-Aktien im MSCI USA Index und dem übrigen Teil des Index. Dabei ergab ihre Untersuchung, dass die Top-10-Aktien im Index im Oktober die höchste Gewinnprämie im Vergleich zum Rest des Index seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichneten, obwohl diese Prämie seitdem deutlich geschrumpft sei.

In der Zwischenzeit stellten die Strategen von JPMorgan fest, dass der Beitrag der zehn größten Aktien zum gesamten Gewinn pro Aktie (EPS)-Wachstum während der Dotcom-Ära tatsächlich größer war. Dies widerlegt die verbreitete Ansicht, dass die Aktien in dieser Zeit vollständig von den Fundamentaldaten abgekoppelt waren. Das JPMorgan-Team äußerte sich dazu: "Obwohl wir zögern würden, das aktuelle Niveau der Top 10 als Blase zu bezeichnen, scheint es doch so, dass die Top 10 in der Dotcom-Ära durch überlegene Gewinnentwicklungen gestützt wurden."

Abschließend maßen die Strategen die Differenz der Kursrenditen zwischen den Top-10-Aktien und dem Rest des US-Index, wobei sie herausfanden, dass im Allgemeinen auf Perioden mit starker Outperformance typischerweise Phasen einer Rückkehr zum Mittelwert folgen.

Dies deute darauf hin, dass Big Tech möglicherweise für eine Phase überfällig ist, in der sie dem breiteren Markt hinterherhinken, ähnlich wie es im Jahr 2022 der Fall war. Das JPMorgan-Team warnte die Kunden deshalb davor, sich darauf einzustellen, dass der Aktienmarkt "sehr wohl steigen könnte", während sie sich vor den Risiken eines Rückgangs, der möglicherweise auf die jüngste Schwäche der Top 10 zurückzuführen ist, zurückhielten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Mitteilung von JPMorgan am 30. Januar wurden die meisten Aktien der Magnificent Seven niedriger gehandelt.

Auch andere Analysten warnen vor einer Blase

Doch nicht nur die Experten von JPMorgan warnen vor einer Blase. Wie investing.com berichtet, warnt auch Société Générale in einer Analyse vom Dezember davor, dass die Finanzmärkte im Jahr 2024 möglicherweise vor Turbulenzen stehen könnten. Die Experten der Bank haben eine potenzielle Blase auf dem US-amerikanischen Tech-Markt identifiziert und ziehen dabei ebenfalls Parallelen zur Dotcom-Blase des Jahres 2000. Nach einem Jahr, das von unerwarteten wirtschaftlichen Wendungen in den USA und China geprägt war, richten die Anleger deshalb besorgte Blicke auf die kommenden Monate. Obwohl einige Wall-Street-Strategen, darunter auch Vertreter von Citi und Goldman Sachs, weiterhin Potenzial für eine Überperformance der Tech-Aktien sehen, zählen die Analysten der Société Générale zu den vorsichtigeren Stimmen. Ein Analyst der Bank äußert sich dazu laut investing.com: "Ich verstehe alle Argumente, die für die Nachhaltigkeit der gegenwärtigen Situation sprechen. Einige davon halte ich sogar für plausibel. Aber wissen Sie, ich bin schon seit 40 Jahren in diesem Beruf tätig und habe das alles schon einmal gehört."

Die Warnung der Analysten richtet sich nicht auf gängige wirtschaftliche Indikatoren wie Rezessionen, Inflation oder Zinssätze. Stattdessen identifizieren sie die potenziell größte Erschütterung für Portfolios im Zusammenbruch der Blase auf dem US-amerikanischen Tech-Markt, was zu einem umfassenden Rückgang des gesamten US-Marktes führen könnte. Anleger werden daher dazu aufgefordert, die Entwicklungen in diesem Sektor besonders aufmerksam zu verfolgen, um mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen.

Wie sich der Markt in diesem Jahr tatsächlich weiterentwickelt, bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.