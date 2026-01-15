15.01.2026 06:31:29

JRC legte Quartalsergebnis vor

JRC hat sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 20,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 17,93 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JRC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,38 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,97 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
