Julius Bär Aktie
WKN DE: 865625 / ISIN: CH0012083009
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24.11.2026 14:17:35
Julius Bär ernennt Leiterin Group Media Relations
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Julius Bär hat den vakanten Posten des Kommunikationschefs nun dauerhaft besetzt. Die Nachfolgerin ist schon seit 10 Jahren bei der Bank und hatte den Posten in den vergangenen Monaten schon interimistisch inne.
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