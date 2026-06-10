Julius Bär Aktie
WKN DE: 865625 / ISIN: CH0012083009
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10.06.2026 13:16:15
Julius Bär will in Altstetten weiter wachsen
Die Bank Julius Bär und das Immobilienunternehmen Allreal wollen ihre Liegenschaften beim Bahnhof Altstetten nachhaltig weiterentwickeln. Nun hat der Zürcher Stadtrat einem Masterplan zugestimmt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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