Julius Bär will in Altstetten weiter wachsen

Julius Bär Aktie

Julius Bär für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 865625 / ISIN: CH0012083009

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10.06.2026 13:16:15

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Die Bank Julius Bär und das Immobilienunternehmen Allreal wollen ihre Liegenschaften beim Bahnhof Altstetten nachhaltig weiterentwickeln. Nun hat der Zürcher Stadtrat einem Masterplan zugestimmt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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