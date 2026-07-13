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13.07.2026 06:31:29
Just Dial legte Quartalsergebnis vor
Just Dial ließ sich am 10.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Just Dial die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 19,54 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 18,77 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,27 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,98 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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