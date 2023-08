K+S-Aktie kann nach Kurszielanhebung durch Berenberg zulegen

Die Erholung der Kali-Preise stehe bevor, schrieb Analyst Aron Ceccarelli in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach der dritten Gewinnwarnung von K+S in diesem Jahr seien weitere Korrekturen wohl nicht nötig, so der Experte mit Verweis unter anderem auf jüngste positive Kommentare der nordamerikanischen Branchenkollegen Mosaic und Nutrien zur Nachfragebelebung.

Die Aktie von K+S zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 3,07 Prozent höher bei 18,28 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX)