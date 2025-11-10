Kakao: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kakao hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,26 SGD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,230 SGD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,38 Prozent auf 1,93 Milliarden SGD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,87 Milliarden SGD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at