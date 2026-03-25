Kali Aktie
WKN DE: A2AE3W / ISIN: US4833801016
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25.03.2026 12:21:00
Kali Linux 2026.1 bringt neue Tools mit und erstrahlt in neuer oder Retro-Optik
Die Linux-Distribution für Sicherheitsforscher Kali Linux 2026.1 ist erschienen. Sie bringt neue Tools mit und zollt Tribut für den Vorgänger BackTrack Linux. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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