Kamada Aktie
WKN DE: A0JMEX / ISIN: IL0010941198
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12.08.2026 13:39:01
Kamada CFO Chaime Orlev To Step Down
(RTTNews) - Kamada Limited (KMDA.TA, KMDA), a biopharmaceutical company, said on Wednesday that its Chief Financial Officer Chaime Orlev will step down with effect from December 31 to pursue other opportunities.
Kamada has started a search to identify a successor to Orlev, who has served as the CFO since 2017.
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