KANSAI PAINT legte Quartalsergebnis vor

KANSAI PAINT lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,61 Prozent zurück. Hier wurden 980,1 Millionen USD gegenüber 996,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at