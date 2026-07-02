Kaum Veränderungen: DAX zum Start stabil

Der DAX legt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,00 Prozent auf 25 039,07 Punkte zu. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,088 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,061 Prozent auf 25 025,13 Punkte an der Kurstafel, nach 25 040,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 994,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 051,51 Punkten verzeichnete.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,27 Prozent. Der DAX lag vor einem Monat, am 02.06.2026, bei 25 124,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 168,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, wies der DAX einen Wert von 23 790,11 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,04 Prozent nach oben. Bei 25 507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Zählern.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Continental (+ 2,71 Prozent auf 74,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,49 Prozent auf 71,68 EUR), Deutsche Bank (+ 2,27 Prozent auf 30,42 EUR), Bayer (+ 2,04 Prozent auf 50,00 EUR) und Beiersdorf (+ 1,91 Prozent auf 77,74 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Siemens Energy (-3,00 Prozent auf 158,44 EUR), Infineon (-1,99 Prozent auf 76,35 EUR), HOCHTIEF (-1,97 Prozent auf 486,60 EUR), Siemens Healthineers (-1,51 Prozent auf 33,96 EUR) und Zalando (-1,40 Prozent auf 25,30 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1 001 101 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 214,311 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,68 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,52 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at