KBC Groep Aktie
WKN: 854943 / ISIN: BE0003565737
|Übernahme erwogen
|
23.09.2025 17:07:00
KBC-Aktie im Plus: Belgische Bank KBC denkt über Kauf von ABN Amro nach
Die Aktien von ABN Amro legten nach den Neuigkeiten zunächst deutlich zu, bevor sie vom Handel ausgesetzt wurden. Letztlich gingen sie mit einem Kursgewinn von gut drei Prozent aus dem Handel. Im bisherigen Jahresverlauf haben sie damit fast 79 Prozent an Wert gewonnen. Die Aktien von KBC verloren am Montag hingegen knapp ein Prozent.
ABN Amro ist an der Börse rund 22 Milliarden Euro wert. KBC kommt auf eine Marktkapitalisierung von etwa 41 Milliarden Euro. ABN Amro war in der Finanzkrise 2008 von der niederländischen Regierung mit fast 22 Milliarden Euro vor dem Kollaps gerettet worden. Zuletzt hielt der Staat noch gut 30 Prozent der Anteile und hatte im September angekündigt, seine Beteiligung auf etwa 20 Prozent zurückzufahren.
Die KBC-Aktie steigt zeitweise um 0,82 Prozent auf 100,15 Euro.
AMSTERDAM/AMSTERDAM (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu KBC Groep N.V.mehr Nachrichten
|
06.08.25
|Ausblick: KBC Groep verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: KBC Groep präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.05.25
|Ausblick: KBC Groep stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.04.25
|Erste Schätzungen: KBC Groep stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu KBC Groep N.V.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ABN Amro
|26,40
|2,05%
|KBC Groep N.V.
|99,66
|0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit Gewinnen -- US-Börsen uneins - Dow mit Rekord -- Börsen in China letztlich tiefer - Tokio im Feiertag
Der heimische Leitindex legt am Dienstag zu, während auch der deutsche Markt Gewinne einfährt. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Derweil verbuchten die Indizes in China am Dienstag Abgaben.