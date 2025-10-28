Erste Schätzungen: ABN Amro vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ABN Amro stellt voraussichtlich am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,652 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 16,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,780 EUR erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ABN Amro in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 54,81 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,25 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 4,99 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,56 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,72 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,84 Milliarden EUR, gegenüber 20,07 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at