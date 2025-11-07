KCC GLASS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KCC GLASS hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 977,24 KRW. Im Vorjahresquartal waren 1452,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KCC GLASS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 481,19 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 487,72 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at