Kedia Construction legte Quartalsergebnis vor

Kedia Construction hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 INR gegenüber -0,030 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 57,89 Prozent auf 0,6 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at