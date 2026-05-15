Keihin legte Quartalsergebnis vor

Keihin präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 68,24 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 60,92 JPY je Aktie erzielt worden.

Keihin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,89 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 388,74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 335,26 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,28 Prozent auf 50,45 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 50,31 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at