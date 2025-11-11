Keikyu präsentierte Quartalsergebnisse

Keikyu präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36,36 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Keikyu 24,63 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Keikyu 69,45 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at